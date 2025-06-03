Dışişleri Bakanı Erakçi Beyrut’a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı da dâhil olmak üzere Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşme ve istişarelerin ardından, bu sabah Kahire'den Beyrut’a hareket etti.

Bölgedeki önemli gelişmeler, özellikle Filistin ve Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve İran’ın nükleer müzakereleri gibi uluslararası konular Bakan Erakçi’nin Beyrut ziyaretinin ana gündem maddelerini oluşturacak.

Bu ziyaret, Erakçi’nin Lübnan’da yeni Cumhurbaşkanının seçilmesi ve yeni hükümetin kurulması ardından Beyrut'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret.