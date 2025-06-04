Axios: Washington-Tahran görüşmelerinin altıncı turunun zamanı belirlendi

Amerikan haber sitesi Axios, Tahran ve Washington arasındaki altıncı tur görüşmelerin tarihi ile ilgili yeni iddialarda bulundu.

Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerin bu hafta sonu Ortadoğu'da yapılacağını iddia etti.

Haber sitesi, "İran Kendi Toprağında Nükleer Konsorsiyumu Kabul Edebilir" başlıklı raporunda, üst düzey bir İranlı yetkilinin "Tahran, bölgesel uranyum zenginleştirme konsorsiyumu İran topraklarında olduğu sürece bu öneriye dayalı olarak ABD ile bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşılayacaktır" iddiasında bulunduğunu aktardı.