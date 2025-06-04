Erakçi'den ''sıfır zenginleştirme'' tepkisi: Anlaşma olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD’nin uranyum zenginleştirmeyi durdurma teklifini değerlendirdi.

İran’ın nükleer teknoloji yeteneklerine ulaşmak için ağır bir bedel ödediğini belirten Erakçi, "Hiçbir koşulda bu rüyayı gerçekleştiren vatanseverleri hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi.

Erakçi, ''Uranyum zenginleştirmeyi reddetmekle değil, nükleer silahı reddetme amacıyla bir anlaşma sağlanabilir.’’ ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Humeyni’nin vefat yıldönümünde yaptığı konuşmada ABD’nin uranyum zenginleştirmeyi durdurma teklifini sert sözlerle reddetti.

Beyaz Saray, ABD’nin İran’a yeni bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu Cumartesi günü doğruladı.