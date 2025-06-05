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5 Haz 2025 13:22

İranlı bir kaynak: Nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu fikrini değerlendiriyoruz

İranlı bir kaynak: Nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu fikrini değerlendiriyoruz

İran'da yetkili bir kaynak, nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu fikrinin incelendiğini bildirdi.

El Cezire’ye konuşan İranlı yetkili bir kaynak, Tahran’ın nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu fikrini ciddiyetle değerlendirdiğini vurguladı.

Söz konusu kaynak, bu adımın İran’ın nükleer meselesine ilişkin olası bir anlaşmanın parçası ve bir güvence olarak değerlendirildiğini ekledi.

Daha önce Amerikalı gazeteci Laura Rozen şunları yazmıştı: İranlı müzakerecilerle temasta olan iki uzmandan aldığım bilgilere göre, İran, ABD'ye vereceği karşılıkta Ortadoğu’da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasını talep etmeyi değerlendiriyor.

Rozen, bu uzmanlardan birinin, İran’ın bu öneriyi ABD’nin “sıfır zenginleştirme” talebine yanıt olarak gündeme getirebileceğini düşündüğünü aktararak, bu durumun, taraflar arasında anlaşmaya varılması konusunda hâlâ büyük bir mesafe olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

News ID 1927452

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