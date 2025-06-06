İran, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Siyonist rejimin son günlerde Suriye’deki savunma merkezleri ve altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkeleri ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlali olduğunu belirterek, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik askeri saldırılarının bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırganlık örneği olduğunu ifade etti.

Sözcü Bekayi, bu saldırıların amacının Suriye’yi yıkmak ve zayıflatmak olduğunu ve bu durumun söz konusu rejimin tehlikeli ve yasa tanımaz doğasını ortaya koyduğunu belirtti.

Bekayi, Siyonist rejimin Suriye’nin önemli bölgelerini işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırılarıyla bölgedeki güvensizliğin artmasından ve uluslararası barış ile güvenliğin ihlal edilmesinden, özellikle ABD olmak üzere Batılı destekçileri ve silah tedarikçilerini sorumlu tuttu.