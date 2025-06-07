İran’ın istihbarat operasyonu Mossad şefinin görevden alınmasına yol açabilir

İran güvenlik kaynakları, İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin binlerce stratejik belgeye ulaşıldığını ve belgelerin güvenli şekilde İran’a getirildiğini duyurdu.

İran’ın başarılı istihbarat operasyonunu değerlendiren Filistin'deki el-Mayadeen Ofisi Müdürü Nasser al-Laham, ''Siyonist analistler, bu eylemin Mossad'ın 2018'de İran'ın nükleer arşivini çalmasına misillem olarak gerçekleştirildiğine inanıyor’’ dedi.

Laham, ''İsrail hâlâ neler kaybettiğini bilmiyor ve belki de bu rejim İran'ın hassas belgeleri açıklamasını bekliyordur’’ ifadesini kullandı.

Nasser al-Laham, ''İran istihbaratınn, Siyonist rejimin nükleer tesislerine ilişkin stratejik ve hassas bilgi ve belgelere erişmesi büyük sonuçlar doğuracak ve Mossad başkanının görevden alınmasına yol açabilir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

''Önümüzdeki haftalar sürprizlerle dolu olacak’’ diyen Laham, İran’ın İsrail istihbarat servislerini ciddi bir erozyona uğradığını dile getirdi.

Filistin'deki el-Mayadeen Ofisi Müdürü, İran’ın bu eylemle elindeki güç araçlarının düşmanlarının tahmin ettiğinden daha büyük olduğuna dair açık bir mesaj verdiğini söyledi.