İranlı Bakan, İsrail'e karşı yürütülen istihbari operasyonu anlattı

Siyonist İsrail'a karşı yürütülen başarılı istihbari operasyon hakkında bilgi veren İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, ele geçirilen belgelerin Siyonist rejimin nükleer tesisleriyle ilgili olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı geniş kapsamlı ve karmaşık bir operasyon yürütüldüğünü anlatan Hatib, ''İsrail'in nükleer tesislerine dair belgelerin tamamı ülkeye ulaştı. Rejimin ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilgili ilişkilerine dair belgeler de elde edildi. Bu belgeler ülkenin saldırı kabiliyetini güçlendirir.'' dedi.

Hatib, ''Stratejik belgelerin ülkeye nasıl ulaştığı ve sızma yöntemleri gizli kalacaktır. Bu operasyon çok zaman aldı, ancak başarıyla sonuçlanması çok değerlidir. Söz konusu belgelerin bazı bölümleri gelecekte yayınlanacaktır.'' ifadesini kullandı.

İran güvenlik kaynakları, Siyonist İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin binlerce stratejik belgeye ulaşıldığını ve belgelerin güvenli şekilde İran’a getirildiğini duyurmuştu.