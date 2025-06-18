Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, CNN'e verdiği röportajda, daha önce Tahran'ın nükleer silah elde etme çabalarına ilişkin iddialarının aksine, ajansın elinde hiçbir kanıt olmadığını vurguladı. Grossi, daha önce Tahran'ın, İran'a yönelik Siyonist rejimin saldırganlığını körüklediğini ileri sürmüştü.

CNN sunucusu Christiane Amanpour'un "X" adlı sosyal medya platformunda yayımladığı röportajında ​​Grossi, "Gizli veya araştırmacılarımızın ulaşamadığı faaliyetler olup olmadığını bilmiyorum ama öğrendiğimiz ve aktardığımız kadarıyla "İran'ın nükleer silah elde etmek için sistematik bir çaba gösterdiğine dair bir kanıtımız yok" vurgusunu yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporu, ABD'nin savaş çığırtkanlığı politikalarına uygun olarak hazırlanıp sunulmuş ve kısa sürede Siyonist rejim tarafından İran'a karşı suç teşkil edecek saldırganlığın bahanesi olarak kullanılmıştır.