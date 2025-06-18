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18 Haz 2025 10:48

İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının ardından Grossi'den itirafı

İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının ardından Grossi'den itirafı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, CNN'e verdiği röportajda, "Ajansın, İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair hiçbir kanıtı yok" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, CNN'e verdiği röportajda, daha önce Tahran'ın nükleer silah elde etme çabalarına ilişkin iddialarının aksine, ajansın elinde hiçbir kanıt olmadığını vurguladı. Grossi, daha önce Tahran'ın, İran'a yönelik Siyonist rejimin saldırganlığını körüklediğini ileri sürmüştü.

CNN sunucusu Christiane Amanpour'un "X" adlı sosyal medya platformunda yayımladığı röportajında ​​Grossi, "Gizli veya araştırmacılarımızın ulaşamadığı faaliyetler olup olmadığını bilmiyorum ama öğrendiğimiz ve aktardığımız kadarıyla "İran'ın nükleer silah elde etmek için sistematik bir çaba gösterdiğine dair bir kanıtımız yok" vurgusunu yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son raporu, ABD'nin savaş çığırtkanlığı politikalarına uygun olarak hazırlanıp sunulmuş ve kısa sürede Siyonist rejim tarafından İran'a karşı suç teşkil edecek saldırganlığın bahanesi olarak kullanılmıştır.

News ID 1927914

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