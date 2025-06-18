Erakçi’den İran'ın ulusal güvenliğini koruma kararlılığına vurgu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hollanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede, Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından bölgedeki barış ve güvenlik durumu ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısının boyutlarını, kamu altyapılarını, nükleer tesisleri hedef almasını ve sivillerin katledilmesini detaylı şekilde aktararak, tüm devletlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu saldırıyı durdurma ve İsrail rejimini bu yasa dışı eylemlerinden dolayı sorumlu tutma görevine vurgu yaptı.

Siyonist rejimin işlediği suçlar ve saldırılar karşısında duyduğu nefretini dile getiren Erakçi, İran’ın bu saldırılara verdiği meşru yanıtı vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca ülkenin egemenliğini, ulusal güvenliğini ve halkını koruma konusundaki kararlılığının altını çizdi.