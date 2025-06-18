Erakçi: Saldırganı büyük hatasından pişman edeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Artık tüm dünya bilmelidir ki:

1- İran yalnızca kendini savunuyor. Halkımıza yönelik en zalim saldırılarla karşı karşıya kalmamıza rağmen İran bugüne kadar sadece İsrail rejimine karşılık verdi, ona yardım eden veya teşvik edenlere değil.

Netanyahu’nun bu savaşı diplomasiyi yok etmek için başlattığı gibi, dünya, zayıflamış İsrail rejiminin kendini kurtarmak ve savaşın alevlerini bölgeye ve ötesine yaymak için başkalarını sürüklemeye yönelik artan çabalarına karşı çok dikkatli olmalıdır.

2- İran her zaman açıkça taahhüt ettiği şeyi fiilen ispatlamıştır: Biz hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadık, olmayacağız da. Eğer öyle olsaydı, bölgedeki tek nükleer silaha sahip rejimin şu anki saldırganlığı, bu insanlık dışı silahları geliştirmek için en iyi bahane olurdu.

3- İran, onur ve cesaretle meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. Saldırganı büyük hatasından pişman edecek ve ona bedelini ödeteceğiz.

4- Meşru olmayan, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi dışında, biz hâlâ diplomasiye bağlıyız. Geçmişte olduğu gibi, görüşlerimizde ciddiyiz ve geleceğe odaklıyız."