Katar: ABD, İran ile ateşkesi görüşmemizi istedi

Katar Başbakanı, bölgedeki gelişmeler ve Siyonist rejimin saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, İsrail’in sorumsuz eylemlerinin bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

El Meyadeen'e göre, Katar Başbakanı, Lübnanlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “ABD, İran ile ateşkese varmak için bizim devreye girmemizi istedi. Bu doğrultuda gerekli temasları sağladık,” ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin devam etmesini temenni ettiklerini vurgulayarak, “Dünya kamuoyu, İsrail’e karşı birleşmeli ve Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmalıdır,” diye kaydetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları engellediğini belirten Katar Başbakanı, “Umarız İsrail bu ateşkesi Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmak için bir fırsata çevirmeye kalkışmaz,” diye konuştu.

