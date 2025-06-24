Erakçi'den Katar'a açıklama: ABD üssüne yapılan saldırı meşru müdafaadır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Silahlı Kuvvetleri’nin El Udeid’deki ABD askeri üssüne yönelik füze saldırısının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Erakçi, bu eylemin kesinlikle dost ve kardeş ülke Katar’a karşı yapılmış bir hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Erakçi ayrıca, Katar’ın ABD ve İsrail'in saldırgan politikalarını kınayan tutumunu ve bölgedeki gerginliğin artmasını önlemeye yönelik yapıcı rolünü takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanı da görüşmede, ülkesinin bölgenin güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik yapıcı rolünü sürdürme konusundaki kararlılığını ifade etti

Bakan Erakçi ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile de Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, İran’ın komşularıyla, özellikle Fars Körfezi ülkeleriyle iyi komşuluk ve dostane ilişkileri güçlendirme kararlılığını vurgularken, İsrail ve ABD’nin yasadışı saldırılarını uluslararası hukuka aykırı ve bölge barışı için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

Bölge ülkeleri arasında dayanışma ve iş birliğinin gerekliliğine dikkat çeken Erakçi, fitne ve bölünmeye karşı uyarıda bulundu. BAE Dışişleri Bakanı da Tahran-Abu Dabi ilişkilerine değinerek, bölgenin kalıcı güvenliği için ortak çabanın önemini vurguladı.