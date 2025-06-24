Pezeşkiyan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, “İlk fırsatta sizinle iletişime geçtim ki dün yaşanan olayın yalnızca, ABD'nin siyonist rejimin İran topraklarına yönelik doğrudan ve açık saldırısına bir yanıt olduğunu, İran’ın ost, kardeş ve komşu ülke Katar’a karşı herhangi bir karşıtlık niyetinde olmadığını ifade edeyim” dedi.

İran halkı ve hükümetinin, Katar’ın İran’a yönelik dostane ve kardeşçe tutumlarının tamamen farkında olduğunu belirten Pezeşkiyan, özellikle zor günlerde gösterilen tüm destek, dayanışma ve işbirliği için içtenlikle teşekkür etti.

Pezeşkiyan, “Bildiğiniz üzere biz sorunları çözmek için müzakereler yürütüyorduk. Ancak bu müzakereler sürerken saldırıya uğradık. Görüşme teklifleri vardı ama baskı ve askeri saldırı altındaki müzakereler, saldırganın taleplerini dayatma amacı taşıdığı için bizim açımızdan kabul edilemezdi. Bu nedenle önce siyonist rejimin saldırısına uygun bir yanıt verilmesi gerekiyordu” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bugün siyonist rejim ve onun destekçileri, İran'ın Gazze, Lübnan ya da Suriye olmadığını, birkaç saldırıyla İran’ın istikrarını bozup hedeflerine ulaşamayacaklarını gördüler. İran halkı sonuna kadar duracak ve meşru haklarını savunacaktır” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, “Bu telefon görüşmesini, savaşın durdurulması için gösterdiğiniz tüm çabalar, destekler, dayanışmalar ve İran’daki kardeşlerinizle olan samimi işbirliğiniz için teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdim. Dünkü füze saldırısının yalnızca ABD’nin siyonist rejimin askeri saldırısına katılımına verilen bir yanıt olduğunu ve kesinlikle Katar’a karşı bir niyet taşımadığını siz ve Katar halkı bilsin istedim” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Katar ile yapıcı, dostane ve kardeşçe ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve ilk fırsatta Doha’ya giderek, Emir ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çözüm yollarını konuşmak istediğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise bu telefon görüşmesinin yalnızca dost ve komşu İran Cumhurbaşkanı ile değil, derin bir dostluğu paylaştıkları samimi bir arkadaşla yapıldığını söyledi.

Katar Emiri, ülkesinin hem açık hem de gizli şekilde, siyonist rejimin İran’a saldırısı da dahil olmak üzere, bölgeyi bu tür gerilimlerden uzak tutmak için çok çaba sarf ettiğini, bunun İran halkına olan sevgilerinden ve komşu, dost ve kardeş bir ülkeye karşı görevlerinin gereği olarak yaptıklarını belirtti.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ayrıca, Katar’daki ABD üssünün İran’a karşı hiçbir saldırı için kullanılmadığını ve kullanılmayacağını, böyle bir şeyin olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.