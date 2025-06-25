Witkoff: ABD ve İran, yeniden müzakere masasına dönmek için görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından sağlanan ateşkesle birlikte, Washington ve Tahran arasında yeniden müzakere masasına dönüş için görüşmelerin başladığını iddia etti.

Witkoff, Fox News’e verdiği demeçte, “Şu anda İran’la hem doğrudan hem de aracı kanallar üzerinden temas halindeyiz. Görüşmeler umut verici. İran’la oturup kapsamlı bir barış anlaşmasına varmamızın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Witkoff’un açıklamalarına göre, İsrail ve ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları sonrasında Tahran’ın sert tepkisiyle karşılaşan taraflar, İran’ın zorlamasıyla ateşkesi kabul etti. Bu gelişmelerin ardından taraflar arasında yeniden diplomatik temaslar başladı.

ABD’li temsilci, savaşın sona erdiğini ve ateşkesin uygulandığını vurgulayarak, “Kimse kimseye ateş etmiyor. Her şey bitti. Artık barıştan söz etme zamanı” dedi.

Witkoff ayrıca, ABD’nin İran’la yapılacak herhangi bir anlaşmada uranyum zenginleştirilmesine izin vermeyeceğini de belirtti. İran’ın nükleer kapasitesinin "tamamen yok edildiğini" iddia eden Witkoff, Fordoo nükleer tesisine 12 bunker buster bombasının atıldığını ve tesisin imha edildiğini ileri sürdü. Ancak CNN ve diğer Batılı kaynaklar bu iddiayı yalanladı ve İran’ın nükleer altyapısının ciddi bir zarar görmediğini aktardı.

Witkoff, “Trump, ne zaman baskı kuracağını ve ne zaman geri çekileceğini iyi bilir. Şimdi ise barışı sağlama zamanı” ifadelerini kullanarak, müzakerelerin halen devam ettiğini ve uzun vadeli bir anlaşma için umutlu olduklarını söyledi.