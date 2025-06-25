İran'dan NATO'nun ABD saldırısına destek vermesine sert tepki

ABD'nin İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından NATO Genel Sekreteri'nin bu müdahaleyi “gerçekten olağanüstü” olarak nitelendirip Trump’a tebrik mesajı göndermesi tepki çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri’nin ABD Başkanı Trump’a yönelik tebrik mesajına sert tepki gösterdi.

Bekayi, NATO Genel Sekreteri’nin bağımsız bir ülkeye karşı yapılan “gerçekten olağanüstü” bir saldırganlık eylemini tebrik etmesini utanç verici, nefret dolu ve sorumsuzca olarak nitelendirdi.

Sözcü zulüm ve adaletsizliği destekleyenlerin onurunun olmadığını, bir suçu destekleyenlerin ise suç ortağı ve suçlu sayılacağını vurguladı.

