Çin’den Tahran’a silah transferi iddiasına yalanlama

Çin’in Tel Aviv Büyükelçiliği, Middle East Eye’da yer alan ve Pekin’in İran’a füze üretim ekipmanları veya hava savunma sistemleri aktardığına yönelik iddiaları reddetti.

İsrail Hayom gazetesine göre, Çin Büyükelçiliği yayımladığı açıklamada söz konusu haberin içeriğini “yanlış” olarak niteledi ve şu ifadeye yer verdi:

“Çin hiçbir zaman savaş halindeki ülkelere silah ihracatı yapmaz ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatına yönelik ciddi denetimler uygular.”

Açıklamada ayrıca, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak askeri ürünlerin ihracatı konusunda temkinli ve sorumlu bir yaklaşım benimsediği vurgulandı.

Middle East Eye, pazartesi günü yayımladığı haberinde Çin’in İran’a gelişmiş karadan havaya füze sistemleri gönderdiğini iddia etmişti.

Haberde, bu sevkiyatın Tahran ile Pekin arasındaki artan askeri işbirliğinin bir göstergesi olduğu öne sürülmüştü.