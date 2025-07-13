Gazze'de şehit sayısı 58 bini aştı

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucunda şehit düşen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 139 artarak toplamda 58 bin 26’ya ulaştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 139 şehit ve 425 yaralının ulaştığı bildirildi. Siyonist rejim ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi hiçe sayarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 7 bin 450 Filistinlinin şehit düştüğü, 26 bin 479 kişinin yaralandığı ifade edildi.

7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik süren saldırılarda şehit sayısının 58 bin 26’ya, yaralı sayısının ise 138 bin 520’ye yükseldiği açıklandı.

Ayrıca Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişi şehit düşerken, 180’den fazla kişi de yaralandı. 27 Mayıs’tan bu yana yardım noktalarına yönelik saldırılarda şehit sayısının 833’e, yaralı sayısının ise 5 bin 432’ye çıktığı belirtildi.

Kaynak: TRT haber