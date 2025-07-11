Yemen'de milyonluk Gazze gösterisi yapıldı (+foto)

Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından İsrail rejiminin Gazze ve Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek mesajı verdi.

Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının kınandığı gösteride, bir de bildiri okundu.

Bildiride, ''Filistin direnişinin eylemlerinin artmasını ve Yemen silahlı kuvvetlerinin düşmanın derinliklerindeki başarılı operasyonlarını kutluyoruz.'' ifadesine yer verildi.

Yemen'in deniz operasyonlarında elde edilen önemli başarıların takdirle karşılandığı aktarılan bildiride, "Ülkemize yönelik son Siyonist düşman saldırısına karşı gösterdiği kararlılıktan dolayı silahlı kuvvetlerimizi kutluyoruz" denildi.

Yemen merkezli Al Masirah TV kanalı da gösteriyi canlı yayınla aktardı.