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26 Tem 2025 08:52

Gazze'de 6 aylık bir bebek açlıktan şehit oldu

Gazze'de 6 aylık bir bebek açlıktan şehit oldu

6 aylık Filistinli bir bebeğin şehit olmasıyla birlikte Gazze Şeridi’nde kıtlık ve açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükseldi.

El Cezire’nin haberine göre, Gazze’deki Nasser Kliniği, Han Yunus kentinden altı aylık bir bebeğin şiddetli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.

Ayrıca Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Enformasyon Ofisi, bu bölgede kıtlık ve açlık nedeniyle şehit olanların sayısının 122’ye ulaştığını vurguladı.

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Enformasyon Ofisi, geçiş kapılarının derhal açılması ve bölge sakinlerine mama ulaştırılması çağrısında bulundu.

Dün de üç Avrupa ülkesi ortak bir bildiri yayımlayarak Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

News ID 1928930

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