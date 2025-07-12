Dünyanın en küçük eski esiri Gazze’deki saldırılarda şehit oldu

El Mayadeen'e göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarında en az 16 Filistinli şehit oldu. Saldırılar, Deyr el-Belah ve Han Yunus’taki yerinden edilmişlerin çadırlarını ve sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.

Şehitler arasında, dünyaya Siyonist rejim hapishanesinde gelen dünyanın en küçük eski esiri Yusuf El-Zak da bulunuyordu. Yusuf, Gazze şehir merkezindeki Es-Sevra Caddesi’nde bulunan aile apartmanının bombalanması sonucu hayatını kaybetti.

Yusuf, 2008 yılında annesi Fatma El-Zak tarafından Siyonist rejim hapishanesinde, son derece zor koşullarda dünyaya getirilmişti. Annesi 20 Mayıs 2007’de Beyt Hanun geçiş noktasında gözaltına alınmış, uygun tıbbi bakım olmadan gebeliğini cezaevinde geçirmişti. Yusuf, annesinin elleri ve ayakları zincirliyken bir Siyonist rejim hastanesinde dünyaya gelmişti.

Yusuf ve annesi, Ekim 2009’da, 20 Filistinli kadın esirin serbest bırakılması karşılığında Siyonist rejim askeri Gilad Şalit’e ait bir video kaydının teslim edildiği esir değişimi anlaşmasıyla özgürlüklerine kavuşmuşlardı.

Yusuf El-Zak daha önce El-Alem’e verdiği bir röportajda şöyle demişti:

“Zindandan çıktığımda 1 yaşında bile değildim, şimdi 15 yaşındayım. Mesajım şudur ki, ben küçücükken sana karşı direndim ve Allah’ın izniyle büyüdüğümde de direneceğim. İşgal altındaki topraklarımızı özgürleştireceğiz.”