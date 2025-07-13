Nikaragua Parlamentosu'ndan İran'a ve Gazze'ye dayanışma mesajı

Nikaragua Parlamentosu üyeleri, 2023 Ekim ayından bu yana 57 binden fazla can kaybına yol açan Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği vahşi eylemler ile İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik son yasa dışı saldırıları şiddetle kınadı.

Siyonist rejimin saldırılarına karşı İran’ın savunma kapasitesini ve İran halkına yönelik uluslararası geniş çaplı destek ve dayanışmayı öven Nikaragua Parlamentosu üyeleri ayrıca, sadece İsrail ile ilişkilerini kesmekle kalmayıp, bu rejime karşı soykırım ve savaş suçu suçlamasıyla uluslararası şikayet sürecine aktif şekilde katılan Nikaragua hükümetinin kararlı tutarını da vurguladılar.