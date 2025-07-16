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16 Tem 2025 10:35

Siyonist gazete itiraf etti: Gazze’de binaların yüzde 70’i artık yaşanamaz durumda

Siyonist gazete itiraf etti: Gazze’de binaların yüzde 70’i artık yaşanamaz durumda

Siyonist «Haaretz» gazetesi, Siyonist rejimin ordusunun Gazze Şeridi’nde geniş çaplı yıkıma yol açtığını itiraf ederek, bu bölgedeki binaların yüzde 70’inin aralıksız saldırı ve bombardımanlar nedeniyle artık oturulamaz hale geldiğini bildirdi.

Siyonist «Haaretz» gazetesi bugün, Siyonist rejimin bir harita uzmanına atıfta bulunarak, Gazze Şeridi’ndeki binaların yüzde 70’inin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve yaşanamaz hale geldiğini yazdı.

Gazete, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah şehrindeki binaların yaklaşık yüzde 89’unun tamamen veya kısmen yıkıldığını ekledi.

Bu Siyonist gazetenin yazdığına göre, İsrail rejiminin ordusu Nisan ayından bu yana her ay Refah’ta yaklaşık 2 bin binayı yıkıyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cebaliye şehirlerindeki binaların yüzde 84’ünün de yıkıldığını belirtti.

Gazeteye göre, Gazze şehrindeki binaların yüzde 78’i ve Deyr el-Belah şehrindeki binaların yaklaşık yüzde 43’ü de Siyonist rejimin ordusunun saldırı ve bombardımanlarında yıkıldı.

News ID 1928714

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