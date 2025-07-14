Arjantin'da binlerce kişi Filistin’e destek için sokağa çıktı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, Filistin halkına destek amacıyla geniş çaplı bir protesto düzenlendi. Gösteri, Arjantin-Filistin Dayanışma Komitesi tarafından başlatılan ve “Gazze’deki Soykırıma Karşı Arjantin” sloganıyla yürütülen ulusal kampanyanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Binlerce Arjantinli, Filistin bayrakları ve Gazze’deki İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla yürüyüşe katıldı. Katılımcıların çoğunun kırmızı kıyafet giymesi, dökülen kanlara ve sivil katliamlarına karşı bir sembol olarak değerlendirildi.

Gösteri, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail’e açık desteğine rağmen halkın büyük bir kesiminin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ortaya koydu.