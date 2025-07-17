Colani: Suriye savaştan korkmuyor ve savaşmaya hazır

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik son hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Cezire’ye konuşan Colani, İsrail rejiminin Suriye’yi parçalamaya yönelik hamlelerine karşı uyarıda bulunarak, “Biz bu toprakların halkıyız ve İsrail’in bölme girişimlerini başarısızlığa uğratacak güce sahibiz. Suriye, yabancı komploların ve çıkar hesaplarının deneme alanı değildir. Yeni bir Suriye inşa etmek, hepimizin vatan ekseninde birleşmesini gerektirir,” ifadelerini kullandı.

Dürziler Suriye’nin Ayrılmaz Parçasıdır

Colani, Dürzi toplumunu Suriye halkının temel bir parçası olarak niteleyerek, onlara yönelik savunmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Süveyda bölgesindeki güvenliği yerel gruplara ve bölgedeki dini liderlere devretme kararı aldıklarını belirten Colani “İsrail ile doğrudan bir savaşa girmekle, Dürzi liderlere çözüm için fırsat tanımak arasında bir tercih yapmamız gerekiyordu. Biz, ülkeyi koruma yolunu seçtik,” dedi.

Colani açıklamasında kendi geçmişteki tutumlarına ve İsrail’le olan örtülü ilişkilerine değinmezken, İsrail’in “eski hükümetin çöküşünden bu yana Suriye’yi kaos ve bölünmeye sürüklemeye çalıştığını” savundu. Colani “Suriye başka ülkelerin açgözlülüğünü tatmin edecek bir alan değildir. Ülkemizin itibarı yeniden tesis edilecek ve milli çıkarlar her şeyin önünde tutulacaktır,” diye kaydetti.

Süveyda’daki Çatışmalara ve Arabuluculuğa Dikkat Çekti

Suriye'nin Süveyda’daki iç savaşı sona erdirmek için tüm kurumlarıyla devreye girdiğini ve bölgede güvenliği yeniden sağladığını söyleyen Colani, ABD, Türkiye ve bazı Arap ülkelerinin arabuluculuğu olmasaydı, İsrail’in bu süreci baltalayabileceğini dile getirdi.

Colani ayrıca “Biz savaşmaktan korkmuyoruz, ancak halkın çıkarlarını kaosa tercih ettik. Bizim ideal seçeneğimiz, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumaktır. Dürzi vatandaşlara hakaret eden ve kötü davrananların cezalandırılacağının altını çiziyorum. Onlar devletin güvencesi altındadır,” diyerek sözlerini tamamladı.