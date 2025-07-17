İran, Suriye'ye yönelik saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik artan hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Saldırılarda kamu binaları ve devlet altyapısının hedef alındığını belirten Bekayi “Bugün artık herkes biliyor ki İsrail rejimi, bölge barışı ve istikrarı için en büyük tehdittir,” dedi.

İranlı diplomat, İsrail’in ABD ile Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Batılı ülkelerin askeri ve siyasi desteğiyle uluslararası barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Son iki yılda bölgede yaşanan gelişmelere işaret eden Bekayi, Suriye’deki trajedinin, İsrail’in savaş yanlısı ve yayılmacı politikalarına karşı sergilenen sessizlik ve eylemsizliğin sonucu olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak, işgalci rejimin tehlikeli savaş politikalarının durdurulması için acil ve etkili adımlar atılmasını istedi.

