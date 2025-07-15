İran'dan Suriye'deki gelişmelere ilk tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye'nin güneyindeki Süveyda bölgesinde meydana gelen ve onlarca sivilin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı çatışmalardan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Bekayi, Suriye topraklarının büyük bir bölümünü işgal eden Siyonist rejimin son askeri saldırılarını kınadı ve ''BM Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırgan eylemlerine karşı harekete geçmemesi, bölge için çok tehlikeli olacak ve işgalci rejimin barbarca eylemlerinin daha da artmasına yol açacaktır.'' dedi.

İranlı yetkili, İslam dünyasının özellikle bölge ülkelerinin Siyonist İsrail'in yasa dışı eylemleri ile suçlarını durdurmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.