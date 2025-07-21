Bir İranlı, AB’nin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımları listesine girdi

Bloomberg’e göre, Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketinde Hüseyin Şemhani’yi ve iddiaya göre ona ait olan bazı şirketleri yaptırım listesine aldı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei Danışmanı’nin oğlu olan Hüseyin Şemhani’nin, Rus petrol ticaretindeki rolü ve Moskova’nın sözde “gölge filosu”nun kilit aktörlerinden biri olması gerekçesiyle yaptırımlara dahil edildiği belirtildi.

AB ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan ve Avrupa’nın iddiasına göre Hüseyin Şemhani’ye ait olan “Admiral Group” ve “Milavos Group LTD” isimli şirketleri de yaptırım kapsamına aldı.

Avrupa Birliği’nin bu son yaptırım paketi, Kremlin’in enerji gelirlerini daha fazla sınırlamayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Kremlin’in ana gelir kaynaklarının başında Hindistan ve Çin’e yapılan ham petrol ihracatı geliyor.

