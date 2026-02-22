Erakçi: Muhtemelen Önümüzdeki Perşembe Witkoff ile Görüşeceğim

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, CBS News’e verdiği röportajda, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik olası bir askeri saldırısı ya da bu tehdidi baskı unsuru olarak kullanması ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Erakçi, kesin bir yargıda bulunamayacağını belirterek, “Ancak bir gerçek var: İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin bir çözüm aranacaksa, bunun tek yolu diplomasidir” dedi.

Geçmişte bunun kanıtlandığını vurgulayan Erakçi, hâlen diplomatik bir çözüme ulaşmak için iyi bir fırsat bulunduğunu söyledi. “Kazan-kazan temelinde bir çözüme ulaşmak mümkündür. Askerî kapasitenin artırılmasına gerek yoktur; bu ne yardımcı olur ne de bizi baskı altına alabilir,” ifadelerini kullandı.

“Perşembe Günü Cenevre’de Yeniden Görüşebiliriz”

Röportajda, iki ila üç gün içinde sunulması beklenen öneri taslağının İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in onayını alıp almadığı ve bu taslağın ne zaman ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a sunulacağı soruldu.

Erakçi, taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Her iki tarafın kaygılarını ve çıkarlarını dikkate alan unsurlar içermesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Bu unsurlar üzerinde çalışıyoruz ve muhtemelen bu perşembe Cenevre’de yeniden bir araya geldiğimizde iyi bir metin hazırlayıp hızlı bir anlaşmaya varabiliriz. Bunu tamamen mümkün görüyorum,” ifadelerini kullandı.

Witkoff ile perşembe günü Cenevre’de yapılacak görüşmenin teyit edildiği, ancak öneri için henüz nihai liderlik onayının alınmadığı yönündeki soruya ise Erakçi, bu iki konunun birbirinden bağımsız olduğunu belirtti. Müzakerelerin devam ettiğini vurgulayan Erakçi, “Görüşmelere taslak metinler üzerinden hazır şekilde gitmeyi umuyoruz,” dedi.

“2015 Anlaşmasından Daha İyi Bir Anlaşma Mümkün”

Olası yeni anlaşmanın, 2015 yılında Obama yönetimi döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan (JCPOA) farkına ilişkin bir soruya Erakçi, son 10 yılda koşulların büyük ölçüde değiştiği yanıtını verdi.

İran’ın nükleer programının teknolojik olarak daha ileri bir aşamaya ulaştığını, yaptırımların ve baskıların da arttığını belirten Erakçi, “Bu nedenle 2015 anlaşmasından daha iyi ve daha kapsamlı unsurlar içeren bir anlaşma mümkün,” dedi.

Yeni anlaşmanın içeriğine ilişkin detaylara girmeyen Erakçi, “Bu kez aşırı ayrıntıya girmeye gerek yok. Temel ilkeler üzerinde anlaşabiliriz. İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve her zaman barışçıl kalacağını garanti altına alırken, daha fazla yaptırımın kaldırılmasını sağlayabiliriz,” ifadelerini kullandı.

“Zenginleştirme Hakkımızdır, Pazarlık Konusu Değil”

ABD’de bazı Cumhuriyetçi senatörlerin ve temsilcilerin, İran’a karşı “sıfır zenginleştirme” talebinde ısrar edilmesi yönündeki baskıları hakkında konuşan Erakçi, uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu vurguladı.

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)’ye taraf olduğunu hatırlatan Erakçi, barışçıl nükleer enerji ve zenginleştirme hakkına sahip olduklarını söyledi. Bu hakkın nasıl kullanılacağının yalnızca İran’ın kararı olduğunu belirtti.

Zenginleştirmenin müzakerelerin en hassas başlıklarından biri olduğunu dile getiren Erakçi, “Taraflar birbirlerinin tutumlarını ve kaygılarını biliyor. Bir çözüm mümkün, ancak bunu medya üzerinden tartışmayacağım,” ifadelerini kullandı.

ABD’nin anlaşmadan tek taraflı ve gerekçesiz şekilde çekildiğini söyleyen Erakçi, İran’ın NPT’ye bağlı, barışçıl nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.