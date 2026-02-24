İran Sularına Yakın ABD Uçak Gemileri: Gerçek Tehdit mi, Diplomatik Oyun mu?

İran ile ABD arasında yürütülen hassas ve gergin nükleer müzakereler sürerken, ABD Donanması dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’u bölgeye sevk ederek Fars Körfezi ve Arap Denizi yakınlarında iki uçak gemisinin eş zamanlı varlığını sağlamış oldu. Bu konuşlanma, benzeri az görülen bir askeri düzenleme olarak değerlendirilirken, Tahran tarafından rutin bir askeri faaliyet değil, ulusal güvenliğe yönelik doğrudan tehdit içeren diplomatik “azami baskı” politikası olarak görülüyor.

Teknik Gerçekler: Rutin Bir Sevkiyat mı, Olağanüstü Bir Durum mu?

ABD Donanması, stratejik doktrini gereği her zaman en az altı uçak gemisini yüksek hazırlık seviyesinde tutuyor. Her bir Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group); ana uçak gemisi, güdümlü füze destroyerleri ve kruvazörler, nükleer denizaltılar ve lojistik destek gemilerinden oluşuyor ve dünya genelinde 4 ila 8 aylık görevler icra ediyor.

USS Abraham Lincoln (CVN‑72) bir süredir Arap Denizi ve Fars Körfezi çevresinde konuşlu bulunuyor. Son uydu görüntüleri, geminin Umman açıklarında, Arap Denizi’nin kuzeyinde olduğunu teyit ediyor.

USS Gerald R. Ford (CVN‑78) ise Karayipler’de (özellikle Venezuela odaklı) uzun bir görevin ardından ana üssüne dönmeye hazırlanırken, Pentagon’un doğrudan talimatıyla rotasını değiştirdi. Gemi, 20 Şubat’ta Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdi ve doğuya doğru ilerliyor.

Bu konuşlandırmalar teknik olarak ABD donanmasının dönüşümlü görev planlarının bir parçası olsa da, mevcut koşullarda Trump’ın nükleer anlaşmaya hızlı ulaşma baskısı ve müzakerelerin başarısız olması hâlinde “çok kötü şeyler” yaşanacağı yönündeki tehditleriyle eş zamanlı olarak — simgesel ve saldırgan bir anlam kazanıyor.

Simgesel Boyut: Psikolojik Baskı mı, Gerçek Savaş Hazırlığı mı?

ABD uçak gemileri yalnızca askeri araçlar değil, aynı zamanda Washington’un küresel güç sembolleri olarak görülüyor. İki uçak gemisinin aynı anda bölgeye sevk edilmesi, müzakere masasında caydırıcılık ve baskı unsurunu güçlendiren açık bir mesaj niteliği taşıyor. Trump’ın bu güç yığılmasını “armada” olarak tanımlaması ve nükleer anlaşmayı hızlandıracak bir kaldıraç olarak görmesi de bunu doğruluyor.

Buna karşın bazı uzmanlar, bu güç gösterisinin pratik sınırlamalarına dikkat çekiyor:

*Gerald R. Ford’un görevi 240 günü aşmış durumda ve mürettebat yorgun. Uzatılan konuşlanma, kısa vadede operasyonel hazırlığı azaltabilir.

*Mevcut yığınak, ani bir saldırıdan ziyade güç gösterisi ve diplomatik baskı amacına hizmet ediyor.

İran’ın Tepkisi: Diplomasi Vurgulu Savunma Hazırlığı

İranlı yetkililer bu askeri hareketliliğe karşı net ama ikili bir tutum benimsiyor:

Muhammed Rıza Arif (Cumhurbaşkanı Yardımcısı):

“Stratejimiz savaşı başlatmamak üzerine kurulu. Ancak savaş bize dayatılırsa, sonunu düşman belirleyemez. Biz diyaloğa inanıyoruz.”

Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musevi (Genelkurmay Başkanı):

Trump’ın İran’la girişeceği bir çatışmanın kendisi için ibretlik bir ders olacağı uyarısında bulundu.

Musevi’nin son açıklamaları, yalnızca sözlü bir tehdit değil; yıllar içinde sahadaki deneyimler ve teknolojik ilerlemelerle şekillenen çok katmanlı bir caydırıcılık doktrininin yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu doktrin, gerilim coğrafyasını tek bir noktayla sınırlamak yerine küresel ölçekte hayati bir bölgeye yayıyor.

Erakçi (Dışişleri Bakanı):

“Askeri tehdit altında diplomasi başarıya ulaşmaz.”

Erakçi ayrıca müzakereler kapsamında karşı bir teklif taslağı sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Tümgeneral Hatemi (Kara Kuvvetleri Komutanı):

“Her türlü düşmanca eyleme karşı kesin ve kararlı bir yanıt vermeye hazırız.”

Hatemi, ABD gemilerinin bölgede bulunmasının yeni olmadığını vurgulayarak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin tüm hareketleri yakından izlediğini ve gerektiğinde hava kuvvetlerinin belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Devrim Muhafızları yetkilileri, 12 günlük savaşın ardından durmadıklarını, olası bir hesap hatasının öncekinden çok daha ağır bir karşılık doğuracağını belirtti.

Topyekûn Savaşı Engelleyen Faktörler

Uzmanlara göre, geniş çaplı bir savaşı engelleyen temel unsurlar şunlar:

*ABD için özellikle seçim sürecinde yüksek askeri ve ekonomik maliyetler

*İran’ın bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarına yönelik misilleme kapasitesi

*Küresel enerji piyasalarında yaşanabilecek sarsıntılar ve müttefik ülkelerin kaygıları

*ABD’nin son yıllardaki uzun ve yıpratıcı savaş tecrübeleri

Sonuç

ABD uçak gemilerinin bölgeye sevki, bir savaş düğmesine basmaktan çok diplomatik satranç hamleleri olarak görülüyor. Fars Körfezi ve Akdeniz’de yaşananlar; iradelerin sınandığı, güç hesaplarının titizlikle yapıldığı ve gerilimin akıllıca yönetilmesinin kritik olduğu bir süreci yansıtıyor.

Washington, askeri gücünü azami düzeyde sergileyerek müzakerelerde dengeyi değiştirmeye çalışırken; İran, yüksek savunma hazırlığı ile diplomasiyi birlikte yürüterek ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma stratejisini sürdürüyor.