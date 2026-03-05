  1. İran
5 Mar 2026 16:26

Gerçek Vaat 4 operasyonunda “Hürremşehr-4” füzesi kullanıldı

Gerçek Vaat 4 operasyonunda “Hürremşehr-4” füzesi kullanıldı

Gerçek Vaat 4 operasyonu kapsamında işgal altındaki topraklara “Hürremşehr-4” füzesi fırlatıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat 4” operasyonu kapsamında ağır başlıklı “Hürremşehr-4” füzesi kullanıldığını bildirdi.

Bugünkü operasyonda Ben Gurion Havalimanı ile rejimin 27. hava üssü hedef alındığı açıklandı.

Hürremşehr-4 füzesi, gelişmiş bir motor sistemi ile donatılmış olup hiperbolik yakıt kullanmaktadır. Bu füze, 1500 kilogramlık savaş başlığı taşıyabilme kapasitesiyle 2000 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Diğer yakıt/oksitleyici kombinasyonlarından farklı olarak, bu yeni yakıt türü, yıllarca depolama tanklarında muhafaza edilebilir. Ayrıca, füzenin ateşlenme hazırlık süresini 12 dakikaya indirerek onu taktik bir silah haline getirmektedir.

