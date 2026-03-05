İran, Azerbaycan'a insansız hava aracı fırlattığı iddialarını yalanladı

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

İran İslam Cumhuriyeti, başta Müslüman ve komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyarak, silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı fırlattığı iddialarını yalanlamaktadır.

Sahte Siyonist rejimin Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri çeşitli şekillerde bozmaya yönelik bu tür eylemleri eşi benzeri görülmemiş olup, yapılan soruşturmalara göre bu rejim tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.