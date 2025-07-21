Gazze'ye giden Hanzala gemisi, uluslararası sularda

Filistin Enformasyon Merkezi’nin aktardığına göre, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Hanzala gemisi, İtalya’nın Gallipoli Limanı’ndan hareket ettikten sonra yaşadığı teknik sorunların giderilmesinin ardından uluslararası sulara ulaştı.

Gazze Ablukasını Kırma Uluslararası Komitesi, geminin yola çıkmasından önce ciddi sabotaj girişimlerine maruz kaldığını duyurdu. Bu girişimlerden biri, Hanzala’nın pervanesine sıkıca sarılmış bir halatın bulunmasıydı. Ayrıca gemideki bir su deposunda bulunan yanıcı kimyasal madde, mürettebatın yaralanmasına yol açtı.

Komite, uluslararası topluma çağrıda bulunarak bu saldırıların kınanmasını, Hanzala’nın güvenli geçişinin sağlanmasını ve İsrail’in olası deniz saldırılarının tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.