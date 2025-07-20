İtalya'nın Floransa Üniversitesi, Siyonist rejimle bilimsel işbirliğini sonlandırdı

Filistin Enformasyon Merkezi’nin aktardığına göre, İtalya’nın Floransa Üniversitesi, Gazze ve Batı Şeria’daki Siyonist rejimin işlediği cinayetlere tepki olarak Siyonist üniversitelerle işbirliğini kestiğini açıkladı.

İtalyan medya kuruluşlarının haberine göre, bu üniversitenin matematik, bilgisayar bilimleri, mühendislik, tarım, mimarlık ve siyasal ve sosyal bilimler fakülteleri de dâhil olmak üzere 5 fakültesi, Siyonist kurumlarla olan akademik ve araştırma ilişkilerine son verme kararı aldı.

Bu adım, Filistin halkına destek vermek ve Siyonist rejimin işgalci politikalarına tepki göstermek amacıyla atıldı. İbranice yayın yapan Ynet sitesinin yazdığına göre, Floransa Üniversitesi’nin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Ben Gurion Üniversitesi ile olan işbirliğini resmen durdurduğunu açıkladı.

Ayrıca, üniversitenin Mimarlık Fakültesi de Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Ariel Üniversitesi ile işbirliğine son verdi.

Bunun yanı sıra, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi de Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Blavatnik Disiplinlerarası Siber Araştırma Merkezi ile yürüttüğü ortak projeyi durdurdu.