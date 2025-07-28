Galibaf, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler işbirliğiyle her beş yılda bir düzenlenen bu konferans, dünya genelindeki parlamentoların en üst düzey buluşması olarak kabul ediliyor. Bu yılki konferans “Çalkantılı bir dünyada parlamenter işbirliği ve çok taraflılık: Herkes için barış, adalet ve güçlü kurumlar” temasıyla gerçekleşecek.

Toplantıya 112 ülkenin parlamento heyeti katılıyor; bunlardan 96’sı meclis başkanları düzeyinde olacak. Galibaf, konferansın genel oturumunda bir konuşma yapacak ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.