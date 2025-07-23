Ermenistan, ''Trump Köprüsü Koridoru" iddiasını yalanladı

Armenpress'e göre; Paşinyan hükümeti, Periodista Digital adlı internet sitesinde yayımlanan ve isimsiz kaynaklara dayanarak Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında Ermenistan toprakları üzerinden geçecek sözde "Trump Köprüsü" adlı bir ulaştırma koridoru hakkında gizli bir anlaşmaya varıldığını öne süren haberi yalanladı.

Hükümetin yaptığı açıklamada, Periodista Digital adlı sitenin şüpheli bir kaynak olduğu ve söz konusu haberin propaganda niteliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı medya organları, 22 Temmuz’da yayımlanan ve haber formatında sunulan, gerçekte ise hibrit savaşın ve manipülatif propagandanın yeni bir örneği olan bir makaleye atıfta bulunmaktadır. Bu yalan haber, sahte kişiliklerin kullanımına ve manipülatif, temelsiz içeriklerin yayılmasına zemin oluşturmakla defalarca eleştirilen şüpheli kaynaklı Periodista Digital adlı bir internet sitesi tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu makale gerçekle hiçbir bağlantı taşımamaktadır.”

Açıklamada ayrıca Ermenistan’ın bölgesel ulaştırma altyapılarının açılmasına ilişkin tutumunun “Barış Kavşağı” (Crossroads of Peace) projesinde açıkça ifade edildiği hatırlatıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın 16 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında bu konuyu kapsamlı şekilde ele aldığı, ayrıca 21 Temmuz’da Başbakan’ın sözcüsü Nazeli Baghdasaryan’ın Armenpress’e verdiği röportajda ek açıklamalarda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu bilgilerin özüne aykırı her türlü haberin gerçek dışı olduğu belirtilerek, medya kuruluşları ve kamuoyuna yalnızca resmî ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaları ve bu tür dezenformasyonların yayılmasından kaçınmaları çağrısında bulunuldu.