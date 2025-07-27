Witkoff: İran’la müzakereler rayına oturacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin yeniden rayına oturacağını kaydetti.

Witkoff Fox News'a verdiği röportajda, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin tekrar başlayacağına inandığını belirtti.

Ancak İran tarafı, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD’nin gelecekte İran’a saldırmayacağına dair güvence vermesi gerektiğini vurguluyor.

Witkoff ayrıca, Donald Trump’ın başkanlık süresi sona ermeden önce Ukrayna’daki savaşın ve Ortadoğu’daki durumun çözülmesini istediğini ifade etti. Rusya-Ukrayna krizine kalıcı bir barış getirilmesi gerektiğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Fox News’e konuşan Witkoff şöyle devam etti:

“Umarım bu büyük bir an olur. Eğer İbrahim Barış Anlaşmalarını genişletebilirsek, Gazze’de kalıcı bir barış sağlarsak ve Ortadoğu’da uzun vadeli istikrarı kurabilirsek, bu gerçekten büyük bir diplomatik başarı olur.”

Witkoff ayrıca Hamas’la durdurulan görüşmelerin tekrar başladığını ve yakın zamanda bir ateşkese varılarak esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasının, geri kalanının ise 60 gün içinde bırakılmasının planlandığını aktardı.

Wikoff Gazze hakkında “Çözüm çok basit: Esirleri serbest bırakın, silahları bırakın, savaş sona erecek.” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki son gelişmelere değinen Witkoff, son zamanlarda yaşanan gerginliklere rağmen durumun kontrol altına alınmakta olduğunu belirtti.