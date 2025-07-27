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27 Tem 2025 11:57

El konulan Hanzala gemisi Aşdod Limanı’na götürüldü

El konulan Hanzala gemisi Aşdod Limanı’na götürüldü

Siyonist askerlerinin saldırısına uğrayan ve mürettebatı alıkonulan Hanzala gemisi, uluslararası sularda kaçırılarak işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Aşdod Limanı’na götürüldü.

Filistin kaynaklarına göre, Siyonist askerlerinin saldırısına uğrayan ve mürettebatı alıkonulan Hanzala gemisi, uluslararası sularda kaçırılarak işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Aşdod Limanı’na götürüldü.

El Cezire’ye göre, bu sabahın erken saatlerinde, İsrail rejimine bağlı askerler, Gazze ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisine saldırdı. Geminin 13 Temmuz’da İtalya’dan yola çıktığı ve amacının Gazze’ye yönelik ablukanın kırılması olduğu belirtildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze kıyılarına 40 mil mesafede, uluslararası sularda Hanzala gemisine müdahale ettiği, gemiye zorla girerek içerideki Filistin yanlısı aktivistleri kuşattığı ifade edildi.

Yayımlanan görüntülere göre, İsrail askerleri gemiye girerek içerideki canlı yayın kameralarını da devre dışı bırakmıştır.

News ID 1928964

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