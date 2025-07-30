Alıkonulan Hanzala gemisindeki iki aktivist serbest bırakıldı

Gazze’ye insani yardım götüren Hanzala gemisinde bulunan iki Avustralya vatandaşı, Tan Safi ve Robert Martin, Siyonist rejim güçleri tarafından alıkonulmalarının ardından serbest bırakıldı.

İsrail tarafından geminin durdurulmasıyla gözaltına alınan aktivistlerden ikisinin daha özgürlüğüne kavuştuğu bildirilirken, Adalah Hukuk Merkezi yaptığı açıklamada, geriye kalan 14 kişiden 7’sinin sınır dışı edilmek üzere havaalanına sevk edildiğini duyurdu.

Adalah ayrıca, gözaltındaki aktivistlerin dört gündür açlık grevinde olduklarını ve hukuksuz tutuklama ile kötü ve aşağılayıcı hapishane koşullarına karşı protesto gerçekleştirdiklerini belirtti.