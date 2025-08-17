Erbakan Özgürlük Filosu, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkıyor

Uluslararası Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu’nun Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkacağı duyuruldu.

Filonun hareketi, bölgedeki insani durumu gündeme taşımayı ve ablukanın kırılmasına destek olmayı hedefliyor.

Hanzala Gemisi

Hanzala gemisi, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı’ndan hareket etti. Gemide, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle açlık tehdidi altında olan Gazze’ye yardım götürmek amacıyla, 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamada, gemiye 26 Temmuz’un son saatlerinde uluslararası sularda müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiğini duyurdu. Siyonist rejim ise geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına çekildiğini açıkladı.

Aktivistler 27 Temmuz’da Aşdod Limanı’na getirildi. İki Siyonist vatandaşı karakola sevk edilip serbest bırakılırken, 5 aktivist 28 Temmuz’da sınır dışı edildi. Geri kalan 14 kişi ise, sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulma kararıyla Ramla’daki Givon Hapishanesi’ne gönderildi. Bu aktivistlerden 7’si 29 Temmuz’da, kalan 5’i ise daha sonra sınır dışı edildi.

Madleen Gemisi

Geçen ay da Özgürlük Filosu, benzer bir misyon kapsamında Madleen gemisini Gazze’ye yardım için göndermişti. 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya Limanı’ndan yola çıkan gemiye, 9 Haziran’da İsrail ordusu müdahale etmiş; aralarında Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu 12 gönüllü alıkonulmuştu.

Gönüllülerden 4’ü 10 Haziran’da sınır dışı edilirken, Özgürlük Filosu Koalisyonu 16 Haziran’da geri kalan tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.