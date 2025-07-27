İran'dan Siyonist İsrail'in Hanzala gemisi baskınına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bekayi, Siyonist rejimin Hanzala gemisine düzenlediği baskını ''açık bir deniz korsanlığı’’ olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Filistin'de soykırım politikasının yürütülmesini, insanlık dışı ablukanın sürdürülmesini ve aynı zamanda kıtlık ve açlık dayatma politikasının uygulanmasını uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak değerlendiren Bekayi, "Hanzala yardım gemisine ve ondan önce Madleen gemisine yapılan saldırı, uluslararası hukukun ilke ve kurallarının açık bir ihlalidir ve tüm hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından kınanmalıdır.’’ dedi.

Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini belirten Bekayi, Gazze'ye insani yardımın derhal ve yeterli miktarda ulaştırılması ve yardımların yalnızca tanınmış uluslararası mekanizmalar aracılığıyla dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım götüren ve 21 aktivisti taşıyan Hanzala gemisine baskın yapan işgal ordusu, gemiyi Aşdod limanına çekti. Aktivistlerin avukatlarla görüşmesine izin verilmiyor.