İsrail'in alıkoyduğu Hanzala aktivisti: Tel Aviv’e bir taahhütte bulunmadık

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisinde bulunan avukat Huwaida Arraf, El Cezire’ye verdiği röportajda, “Bir daha Gazze Şeridi’ne girmeyeceğimize dair Siyonist yetkililere taahhüt vermeyi reddettik.” dedi.
Arraf ayrıca, Tel Aviv’in bu gemiyi uluslararası sularda kaçırdığını belirtti.
Dün Filistinli siteler, Siyonist askerlerin saldırıp yolcularını kaçırmasının ardından Hanzala gemisinin Aşdod Limanı’na götürüldüğünü bildirdi.
Dün sabah saatlerinde, Siyonist rejim askerleri, 13 Temmuz’da Gazze Şeridi ablukasını kırmak amacıyla İtalya’dan hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu’na bağlı Hanzala gemisine baskın düzenledi.
Gazze Şeridi ablukasını kırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Siyonist rejim askerlerinin uluslararası sularda, Gazze Şeridi kıyılarına 40 mil mesafede Hanzala gemisine saldırdığını duyurdu.
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