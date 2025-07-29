Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

El Cezire muhabiri Muhammed el-Bakkali, Siyonist rejim askerlerinin Hanzala gemisini Aşdod Limanı’na götürmesinden sonra açlık grevine başlaıklarını duyurdu.

"Aslında askerler gemiye girer girmez açlık grevimizi başlattığımızı duyurduk; çünkü onların bize yiyecek ve içecek vererek kendi lehlerine medya propagandası yapmasını istemedik" diyen el-Bakkali, Siyonist rejim güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı’nda onlara kötü davrandığını belirtti.

Filistin yanlısı aktivistlerle birlikte Hanzala gemisinde bulunan bu gazeteci ve birkaç kişi serbest bırakıldı; ancak geri kalan 14 aktivistin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Siyonist rejimin uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.