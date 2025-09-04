Küresel Sumud Filosu katılımcısı: İsrail'in tehditlerinden korkmuyoruz

31 Ağustos 2025 Pazar günü 44 ülkeden 70’ten fazla gemiyle yola çıkan ‘Küresel Sumud Filosu’ Gazze ablukasını kırmak amacıyla insani yardım, gıda, ilaç ve Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için bu yolculuğa çıktı.

Bu filoda Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara gibi farklı uluslararası koalisyonlar yer alıyor. Ayrıca Greta Thunberg, Mariana Mortágua gibi çevre ve insan hakları aktivistleri de bu harekete katıldı. Organizatörler, 4 Eylül’de Tunus ve Akdeniz ülkelerinden onlarca geminin daha bu filoya katılacağını duyurdu.

Binlerce kişinin katılımıyla Barselona’da toplanan gemiler Barselona, Cenova, Tunus ve Yunanistan limanlarından yola çıkarak Gazze kıyılarına doğru hareket etmeye başladı. Filonun Eylül ortasında Gazze’ye ulaşması bekleniyor. Güzergâh, Tunus, Libya, Mısır ve Gazze sularını kapsıyor. İşgalci İsrail rejimi ise aktivistleri tutuklayacağını açıkladı. Brezilyalı aktivist Tiago Avila’ya göre bu katılım ve gemi sayısı, önceki tüm girişimleri geride bırakacak.

Bu bağlamda, filoya katılanlardan biri olan Hasan Ağacani Mehr Haber Ajansı’nın muhabirine şunları söyledi:

“Sumud, Gazze ablukasını kırmak ve dünya kamuoyunun dikkatini Filistin halkına çekmek için deniz yoluyla yola çıkan üçüncü halk konvoyudur. İlk konvoy Madleen gemisiydi; Gazze ablukasını kırmak için yola çıkmış, ancak İtalya ile Mali arasında Siyonist rejimin İHA’ları tarafından hedef alınmıştı. İkinci deniz konvoyu Hanzzla gemisiydi; 12 aktivistin bulunduğu bu gemi Filistin işgal sularına ulaştı ancak İsrail askerleri gemiye saldırarak yolcuları tutukladı ve sonunda ülkelerine geri gönderdiler.”

Ağacani açıklamasının devamında, “Halk girişimleri Gazze ablukasını kırmanın ve Filistinli kadınlarla çocukları kurtarmanın tek yoludur. Sumud, önceki konvoyların tecrübelerinden faydalanarak onlarca gemi ve tekneyle Gazze’ye doğru ilerliyor; ilaç ve gıda yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor” dedi.

Ağacani, Avrupa’dan katılmak isteyenlerin İspanya’nın Barselona limanında bu konvoya katıldığını ve ardından Tunus’a doğru hareket ettiğini ayrıca Afrika, Asya ve Amerika’dan katılımcılar da onlara eşlik ettiğini bildirdi.

Ağacani, “Hollywood oyuncusundan sosyal aktivistlere kadar birçok isim Tunus’ta bu konvoya katılmak için bekliyor. Gün geçtikçe sayıları artıyor” ifadesini kullandı.

Ağacani, “Katılımcılar, Siyonist rejim tarafından karşılaşabilecekleri ihtimallere karşı eğitim görüyor: konvoyun engellenmesi, saldırıya uğraması ya da kuşatılması gibi. Yolcular, bu ablukayı kırabilmek ve yardımları Gazze halkına ulaştırabilmek için eğitim alıyor” ifadelerinde bulundu.

Hasan Ağacani son olarak şunları vurguladı:

“Sumud hareketi tamamen halk tabanlı ve barışçıldır. Katılımcılar dini açıdan tek tip değil; Müslüman ve gayrimüslimler birlikte bu konvoyda yer alıyor. Hepsi açıkça Siyonist rejimin tehditlerinden korkmadıklarını ve canlarının Gazze halkının canından daha değerli olmadığını ilan etmiştir.”