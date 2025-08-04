Trump: İki nükleer denizaltımız "gereken yere" konuşlandı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait iki nükleer denizaltının Rusya’nın yakın sularında konuşlanmak üzere gönderildiğini ve şu anda belirlenen bölgeye ulaştıklarını iddia etti.

Anadolu Ajansı’na göre, Trump bu açıklamayı, Rusya'nın eski cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev’in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından yaptı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Evet, şu anda oradalar. Olmaları gereken yerdeler,” ifadelerini kullandı.

Trump, iki nükleer denizaltının “uygun bir bölgeye” konuşlandırılması talimatını verdiğini söyledi.

Ayrıca Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya’ya yönelik 50 günlük süreyi 10-12 güne indirerek uyarıda bulunmuştu. Ukrayna ile anlaşma sağlanmazsa, Rusya ve onunla iş yapan ülkelere karşı ikincil yaptırımlar ve yeni tarifeler uygulanacağını belirtmişti.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına da değinerek, “Sayısız Rus askeri ve daha az sayıda Ukraynalı ölüyor. Ama hâlâ binlerce insan hayatını kaybediyor. Bu saçma savaşta çok fazla insan ölüyor,” dedi.

Trump son olarak, Ukrayna’daki savaşı durdurma arzusunu yineleyerek, “Birçok ülkedeki savaşı durdurduk. Bunu da durdurmak istiyoruz,” açıklamasında bulundu.