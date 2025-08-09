  1. Dünya
Trump ve Putin Alaska'da buluşacak; tarih açıklandı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geleceğini duyurdu. Trump, “Putin ile oldukça popüler bir mekânda buluşacağız” ifadesini kullandı.

Şubat 2022’den beri devam eden Rusya-Ukrayna çatışması sürerken, ABD Başkanı Trump ve Putin’in yüz yüze görüşeceği bildirildi.

İki ülke arasında mayıs ve temmuz aylarında İstanbul’da gerçekleştirilen üç tur müzakere, tarafların barışa ulaşmasını sağlayamadı. Kiev ve Moskova arasındaki derin ayrılığın, Trump’ın arabuluculuğundaki görüşmelerle giderilemeyeceği genel bir kanı olarak hakim.

