Yemen 64 Siyonist şirkete yaptırım uyguladı

Al Meyadeen’e göre Yemen İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, 64 şirkete yaptırım uygulandığını ve bu şirketlere ait gemilerin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’nden geçişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Yemen haber ajansı “SABA”da yayımlanan açıklamada, Sana yönetiminin, Siyonist rejime karşı uygulanan deniz ablukasını ihlal eden 64 şirketi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Koordinasyon Merkezi, yaptırım uygulanan şirketleri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki Filistin limanlarına giden veya Siyonist rejimle bağlantılı gemilerin bu sulardan geçmesini engelleme kararını ihlal etmekle suçladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Siyonist rejime yönelik deniz ablukasının başlangıcından bu yana, Koordinasyon Merkezi bu kararı ihlal eden gemi sahipleriyle iletişime geçmiş ve gemilerinin uyarılara rağmen işgal altındaki limanlara yanaşması nedeniyle yaptırım uygulanacağını bildirmiştir.”

Merkez, ilgili şirketlerin bu yaptırımların sonuçlarından tamamen sorumlu olduğunu belirterek, “Deniz ablukasını ihlal eden şirketlere yönelik yaptırımlar, milliyetlerinden bağımsız olarak uygulanmaya devam edecektir,” dedi.

Ayrıca, yaptırımların Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve kuşatmanın kaldırılması amacıyla Siyonist rejim üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediği vurgulandı..