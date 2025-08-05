Yemen: Ben Gurion Havalimanı’nı Filistin-2 füzesi ile vurduk

El-Mesira’ya göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejime karşı gerçekleştirdikleri son askeri operasyonla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ülkesine ait füze birimlerinin işgal altındaki Yafa bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanına karşı Filistin-2 adlı hipersonik balistik füze ile başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seri, bu operasyonun başarıyla tamamlandığını ve milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca saldırının ardından havalimanındaki uçuş trafiği durma noktasına geldi.

Yahya Seri, bu saldırının, Gazze Şeridi’nin kuşatılması, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve özellikle Mescid-i Aksa’ya yönelik Siyonist saldırılara karşılık olarak düzenlendiğini vurguladı.