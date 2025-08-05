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5 Ağu 2025 09:00

Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırıs (+Video)

Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırıs (+Video)

Siyonist rejim medyası, Yemen ordusunun bir kez daha işgal altındaki toprakları füze saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre, Siyonist rejim medyası Yemen'den işgal altındaki topraklara balistik füze atıldığını doğruladı.

Haberlere göre, bu füze saldırısının ardından Aşdod’un doğusunda füze saldırısı uyarı sirenleri çaldı.

Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırısının ardından, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze’deki Müslüman kardeşlerine destek amacıyla işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarına başladı.

Bu saldırıların ardından İsrail’in çeşitli ekonomik sektörlerinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana geldi.

News ID 1929208

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