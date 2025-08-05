Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırıs (+Video)

Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre, Siyonist rejim medyası Yemen'den işgal altındaki topraklara balistik füze atıldığını doğruladı.
Haberlere göre, bu füze saldırısının ardından Aşdod’un doğusunda füze saldırısı uyarı sirenleri çaldı.
Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırısının ardından, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze’deki Müslüman kardeşlerine destek amacıyla işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarına başladı.
Bu saldırıların ardından İsrail’in çeşitli ekonomik sektörlerinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana geldi.
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