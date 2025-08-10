  1. Ekonomi
İran'da doların fiyatı ne kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 91 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü.

