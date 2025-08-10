https://tr.mehrnews.com/news/1929324/ 10 Ağu 2025 08:07 News ID 1929324 Ekonomi Ekonomi 10 Ağu 2025 08:07 İran'da doların fiyatı ne kadar? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 91 bin 830 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929324 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru hangi seviyede? İran'da dolar fiyatında son durum İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da doların bugünkü fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
