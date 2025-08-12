  1. Ekonomi
İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 275 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

